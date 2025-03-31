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Giriş Tarihi: 31.3.2025 14:37 Son Güncelleme: 31.3.2025 14:38

İzmir’de müzikholdeki kavga cinayetle bitti: 3 ölü

İzmir'in Urla ilçesinde bir müzikholde başlayan ve dışarı taşan kavgada Sadık Sarıtaş (35), amcası Mustafa Sarıtaş (57) ve yabancı uyruklu Valentina Gurgenadze (51), hayatını kaybetti.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de müzikholdeki kavga cinayetle bitti: 3 ölü

Olay, saat 02.00 sıralarında Urla'nın Altıntaş Mahallesi'ndeki eğlence merkezinin önünde meydana geldi. Her ikisi de inşaat işçisi olan 2 çocuk babası Sadık Sarıtaş ile amcası evli ve 2 çocuk babası Mustafa Sarıtaş, eğlenmek için gittikleri mekanda 2 kişi ile tartıştı. Tartışma dışarı taşarken, çıkan kavgada Sadık Sarıtaş, amcası Mustafa Sarıtaş ile yabancı uyruklu Valentina Gurgenadze tabancayla vurularak yaralandı. Çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sadık Sarıtaş

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, amca -yeğenin yanı sıra Valentina Gurgenadze'nin yaşamlarını yitirdiği belirlendi. 3 kişinin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayın ardından şüpheliler H.B. ve S.S.'yi yakaladı. Şüphelilerin işlemleri sürerken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Mustafa Sarıtaş

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İzmir’de müzikholdeki kavga cinayetle bitti: 3 ölü
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