İzmir’de olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi!

Giriş Tarihi: 7.01.2026 18:08

İHA Yaşam
İzmir'de deniz ulaşımını sağlayan İZDENİZ, kentte etkili olan olumsuz hava şartları ve deniz nedeniyle seferlerde aksama yaşandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, saat 16.00 itibarıyla Bostanlı ve Karşıyaka iskelelerini kullanan yolcu gemisi ve arabalı vapur seferleri karşılıklı olarak durduruldu.

İZDENİZ tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bostanlı ve Karşıyaka İskelelerini etkileyen güney yönlü olumsuz hava ve deniz şartları nedeni ile saat 16.00 itibari ile Yolcu Gemisi ve Arabalı Vapur seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

