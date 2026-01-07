İzmir’de olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur seferleri iptal edildi!

İZDENİZ tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bostanlı ve Karşıyaka İskelelerini etkileyen güney yönlü olumsuz hava ve deniz şartları nedeni ile saat 16.00 itibari ile Yolcu Gemisi ve Arabalı Vapur seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."