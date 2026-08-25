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Giriş Tarihi: 25.08.2026 09:14

İzmir’de operasyon: DEAŞ'a dev darbe! 26 gözaltı

İzmir'de, sanal medyada terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı ve geçmişte örgüt adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. İşte detayları...

DHA Yaşam
İzmir’de operasyon: DEAŞ’a dev darbe! 26 gözaltı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik operasyon düzenlendi. Sanal medya hesaplarından DEAŞ propagandası niteliğinde paylaşımlar yaptığı ve geçmişte örgüt adına faaliyet yürüttüğü yönünde bilgiler bulunan 27 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon, bugün saat 06.00'da eş zamanlı gerçekleştirildi. Operasyonda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile hakkında toplatma kararı bulunduğu belirlenen kitaplara el konuldu.

Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İZMİR

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İzmir’de operasyon: DEAŞ'a dev darbe! 26 gözaltı
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