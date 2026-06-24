Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de panik dolu anlar! Nişan kutlamasında dehşeti yaşadılar: Havai fişek misafirlerin üzerine patladı!
Giriş Tarihi: 24.06.2026 08:41

İzmir’de panik dolu anlar! Nişan kutlamasında dehşeti yaşadılar: Havai fişek misafirlerin üzerine patladı!

İzmir’in Bornova ilçesinde meydana gelen olay korku dolu dakikalar yaşattı. Bir nişan organizasyonu öncesi patlatılmak istenen havai fişek, yön değiştirerek yanlışlıkla misafirlerin üzerine doğru ateşlendi. Davetlilerin panikle sağa sola kaçıştığı panik anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
İzmir’de panik dolu anlar! Nişan kutlamasında dehşeti yaşadılar: Havai fişek misafirlerin üzerine patladı!
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Olay, dün akşam saatlerinde Bornova ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede düzenlenen bir nişan organizasyonu öncesinde kutlama yapmak amacıyla havai fişek ateşlenmek istendi.

HAVAİ FİŞEK YÖN DEĞİŞTİREREK DEHŞET SAÇTI

Ancak ateşlenen havai fişeklerden biri, havaya yükselmek yerine yön değiştirerek o esnada alana doğru ilerleyen davetlilerin üzerine doğru patlamaya başladı. Neye uğradığını şaşıran kalabalık, büyük bir korku içerisinde sağa sola kaçışmaya başladı. Şans eseri olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, kutlama amacıyla başlayan eğlence yerini kısa süreliğine paniğe bıraktı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Davetlilerin büyük tehlike atlattığı o korkutucu anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; ateşlenen havai fişeğin kalabalığın arasına dalması, patlamaların misafirlerin hemen hizasında gerçekleşmesi ve telaşa kapılan vatandaşların koşuşturduğu anlar yer aldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İZMİR #BORNOVA

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İzmir’de panik dolu anlar! Nişan kutlamasında dehşeti yaşadılar: Havai fişek misafirlerin üzerine patladı!
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