İzmir’de panik dolu anlar! Telefon numarasını verip hedef gösterince ortalık karıştı: Silahlar patladı!





TELEFON NUMARASINI VERİNCE NİŞANLISI DEHŞET SAÇTI



P.A.'nın herhangi bir şikayeti bulunmamasına rağmen, kiracı N.K. tarafından, mülk sahibinin şahsi cep telefonu numarasını rızası dışında kokoreççi Y.A. ile paylaştığı öne sürüldü. Aldığı numara üzerinden mülk sahibi kadını arayarak rahatsız eden Y.A., tartışmanın büyümesi üzerine beraberindeki grupla birlikte P.A.'nın evinin önüne geldi. Evin önüne gelen grubun küfür ve hakaretler savurması üzerine, P.A.'nın evde bulunan nişanlısı M.Ş. duruma tepki gösterdi. Kalabalık grubun sözlü tacizlerini ve tahriklerini sürdürmesi üzerine öfkelenen M.Ş., evde bulunan tüfeği alarak sokağa indi. Kendisini ve nişanlısını korumak amacıyla havaya ateş açan M.Ş.'nin silahından çıkan sesler mahallede büyük paniğe yol açtı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler duruma müdahale ederken, arbede sırasında kiracı yakınlarından E.K. ve U.K.'nin de olaya dahil olduğu iddia edildi.