Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de plajda skandal görüntüler! Tesettürlü anne ve kızına sözlü saldırı
Giriş Tarihi: 5.07.2026 22:51 Son Güncelleme: 5.07.2026 22:59

İzmir'de plajda skandal görüntüler! Tesettürlü anne ve kızına sözlü saldırı

İzmir’in Ürkmez İpekkum Plajı’nda bir kadın, başörtülü annesiyle sahile gelen ziyaretçiye bilinmeyen bir sebeple sözlü saldırıda bulunarak plajdan kovmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İHA Yaşam
İzmir’de plajda skandal görüntüler! Tesettürlü anne ve kızına sözlü saldırı
  • ABONE OL

Olay, Seferihisar ilçesine bağlı Ürkmez İpekkum Plajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, plajda bulunan yaşlı bir kadın, çevrede bulunan anne ve kıza henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü şekilde saldırmaya başladı. Sözlü saldırıya uğrayan kadınlardan biri, yaşanan o anları cep telefonu kamerasıyla çekerek yaşlı kadına tepki gösterdi.



ANNE VE KIZA HAKARET ETTİ: SEN KİMSİN LAN!

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşlı kadının anne ve kıza yönelik "defol git" ve "sen kimsin lan" şeklinde bağırarak hakaret ettiği ve bir sandalyeyi tutup şiddetle yere fırlattığı anlar yer aldı.

İzmir'de plajda sözlü saldırı kameraya yansıdı

"BURADA UĞRADIĞIMIZ OLAYI HERKES GÖRÜYOR MU?"

Olay sırasında saldırıya uğrayan kadınlardan biri eşyalarını alıp bölgeden gitmek isterken, diğer kadın ise duruma müdahale etti. Görüntüyü çeken kadının, "Burada uğradığımız olayı herkes görüyor mu? Anne nereye gidiyorsun" diyerek annesinin plajda kalmasını istediği anlar kayıtlara geçti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İZMİR #SEFERİHİSAR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de plajda skandal görüntüler! Tesettürlü anne ve kızına sözlü saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA