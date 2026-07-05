İzmir’de plajda skandal görüntüler! Tesettürlü anne ve kızına sözlü saldırı

"BURADA UĞRADIĞIMIZ OLAYI HERKES GÖRÜYOR MU?"

Olay sırasında saldırıya uğrayan kadınlardan biri eşyalarını alıp bölgeden gitmek isterken, diğer kadın ise duruma müdahale etti. Görüntüyü çeken kadının, "Burada uğradığımız olayı herkes görüyor mu? Anne nereye gidiyorsun" diyerek annesinin plajda kalmasını istediği anlar kayıtlara geçti.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör