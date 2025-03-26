İzmir’de polise taş sopa ve molotofla saldıran 10 şüpheli tutuklandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalara yanıt vermek yerine halkı sokağa çağırarak ülkede yeni bir kaos yaratmayı hedefledi. Özel'in bu çağrısından güç alan bazı marjinal sol gruplar, yüzlerinde maske ellerinde taş ve sopalar sokağa çıktı. Terör örgütlerinin açık kaynaklarda da yer alan çağrıları doğrultusunda, güvenlik kuvvetlerine yönelik taşlı, sopalı ve molotoflu saldırıda bulunan, yol kenarlarında bulunan belediyeye ait çöp konteynırlarını devirmek suretiyle kasıtlı şekilde yolları kapatan ve grupları provoke ettiği tespit edilen şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlananlar adliyeye sevk edildi.

51 ŞÜPHELİ TUTUKLANMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Savcılık ifadelerinin ardından 51 şüpheli tutuklanma talebiyle; 14 şüpheli ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

10 TUTUKLAMA

Şüphelilerden 17'si serbest kalırken,38'i hakkında adli kontrol kararı verildi. 10'u ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.