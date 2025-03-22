Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de polise taş sopa ve molotofla saldıran 123 şüpheli gözaltında
Giriş Tarihi: 22.3.2025 10:57 Son Güncelleme: 22.3.2025 11:06

İzmir’de polise taş sopa ve molotofla saldıran 123 şüpheli gözaltında

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açılması ve gözaltına alınması üzerine yasa dışı protesto eylemi düzenleyen, polise taş, sopa ve molotofla saldıran, çöp konteynırlarıyla yol kapatan 123 şüpheli İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de polise taş sopa ve molotofla saldıran 123 şüpheli gözaltında

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalara yanıt vermek yerine halkı sokağa çağırarak ülkede yeni bir kaos yaratmayı hedefledi. Özel'in bu çağrısından güç alan bazı marjinal sol gruplar, yüzlerinde maske ellerinde taş ve sopalar sokağa çıktı.

Terör örgütlerinin açık kaynaklarda da yer alan çağrıları doğrultusunda, güvenlik kuvvetlerine yönelik taşlı, sopalı ve molotoflu saldırıda bulunan, yol kenarlarında bulunan belediyeye ait çöp konteynerlarını devirmek suretiyle kasıtlı şekilde yolları kapatan ve grupları provoke ettiği tespit edilen 123 şüpheli İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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İzmir’de polise taş sopa ve molotofla saldıran 123 şüpheli gözaltında
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