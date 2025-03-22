İzmir’de polise taş sopa ve molotofla saldıran 123 şüpheli gözaltında

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalara yanıt vermek yerine halkı sokağa çağırarak ülkede yeni bir kaos yaratmayı hedefledi. Özel'in bu çağrısından güç alan bazı marjinal sol gruplar, yüzlerinde maske ellerinde taş ve sopalar sokağa çıktı.

Terör örgütlerinin açık kaynaklarda da yer alan çağrıları doğrultusunda, güvenlik kuvvetlerine yönelik taşlı, sopalı ve molotoflu saldırıda bulunan, yol kenarlarında bulunan belediyeye ait çöp konteynerlarını devirmek suretiyle kasıtlı şekilde yolları kapatan ve grupları provoke ettiği tespit edilen 123 şüpheli İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.