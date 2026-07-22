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Giriş Tarihi: 22.07.2026 08:36

İzmir'de polisin "dur" ihtarına uymadı! Otomobilden 118 bin sentetik hap ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan, daha sonra aracını sokakta terk eden şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilde yapılan aramada 118 bin 320 sentetik hap ele geçirildi.

DHA Yaşam
İzmir’de polisin dur ihtarına uymadı! Otomobilden 118 bin sentetik hap ele geçirildi
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Olay, saat 21.00 sıralarında Bornova ilçesinde meydana geldi. Egemenlik Mahallesi 6108 Sokak'ta denetim yapmak isteyen polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 34 FOK 486 plakalı otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Yaşanan takip sonucu aracı Gürpınar Mahallesi 7058 Sokak'ta terk eden sürücü, yaya olarak kaçmayı sürdürdü.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'nde görevli polis ekipleri, kaçan şüpheliyi çevredeki bir parkta yakaladı.

118 BİN SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan aramada; 4 büyük siyah torba içerisinde, 1972 kutu halinde toplam 118 bin 320 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan ve M.Y.K. (26) olduğu belirlenen şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İZMİR

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İzmir'de polisin "dur" ihtarına uymadı! Otomobilden 118 bin sentetik hap ele geçirildi
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