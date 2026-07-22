İzmir'de polisin "dur" ihtarına uymadı! Otomobilden 118 bin sentetik hap ele geçirildi

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği'nde görevli polis ekipleri, kaçan şüpheliyi çevredeki bir parkta yakaladı.

118 BİN SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ

Araçta yapılan aramada; 4 büyük siyah torba içerisinde, 1972 kutu halinde toplam 118 bin 320 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan ve M.Y.K. (26) olduğu belirlenen şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör