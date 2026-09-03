İzmir’de pompalı tüfek dehşeti: Kapısına dayandı sokakta terör estirdi

İzmir'de 31 Ağustos akşam saatlerinde Buca ilçesine bağlı Çamlıkule Mahallesi'nde olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, iddiaya göre daha önceden sözlü tartışma yaşadığı bir kişinin evinin önüne geldi.