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Giriş Tarihi: 3.09.2026 14:26

İzmir'de pompalı tüfek dehşeti: Kapısına dayandı sokakta terör estirdi

İzmir'in Buca ilçesinde, iddiaya göre daha önceden tartıştığı şahsın evinin önüne pompalı tüfekle gelen bir saldırgan, sokak ortasında dehşet saçtı. "Çık dışarı, sana sıkacağım" diyerek bağırıp mahalleliye korku dolu anlar yaşatan şüphelinin o anları, vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis, olay yerinden koşarak uzaklaşan silahlı saldırganı yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

İHA Yaşam
İzmir’de pompalı tüfek dehşeti: Kapısına dayandı sokakta terör estirdi
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İzmir'de 31 Ağustos akşam saatlerinde Buca ilçesine bağlı Çamlıkule Mahallesi'nde olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, iddiaya göre daha önceden sözlü tartışma yaşadığı bir kişinin evinin önüne geldi.

"ÇIK DIŞARI, SANA SIKACAĞIM"

Elindeki pompalı tüfekle sokak ortasında bekleyen şüpheli, husumetlisine yönelik, "Çık dışarı, sana sıkacağım" şeklinde tehditler savurarak bağırmaya başladı. Daha sonra rastgele ateş ettiği öğrenilen saldırganın tüfeğinden çıkan saçmalar, apartmanın kapısına ve bir çok araca isabet ederek zarar verdi.

PANİK ANLARI CEP KAMERASINA YANSIDI

Silahlı şahsı gören çevre sakinleri büyük korku ve panik yaşarken, o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kayıt altına alındı. Görüntülerde; şüphelinin elindeki pompalı tüfekle sokakta bir süre bekleyip tehditler savurduğu, ardından tüfekle birlikte koşarak olay yerinden hızla uzaklaştığı anlar yer aldı.

İzmir'de dehşet anları kamerada...Kapısına pompalı tüfekle dayandı: 'Çık dışarı, sana sıkacağım'

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KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, sokakta ve çevrede güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Emniyet güçlerinin, kaçan silahlı saldırganın kimliğini tespit etmek ve yakalamak için başlattığı geniş çaplı çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İZMİR #BUCA

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İzmir'de pompalı tüfek dehşeti: Kapısına dayandı sokakta terör estirdi
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