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Giriş Tarihi: 13.3.2025 08:27 Son Güncelleme: 13.3.2025 08:33

İzmir'de Sahil Güvenlik ekipleri 38 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Karaburun ve Foça ilçelerinde, 16'sı çocuk 38 düzensiz göçmen yakaladı. Ekipler göçmen kaçakçısı olduğu öne sürülen bir şüpheliyi de gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de Sahil Güvenlik ekipleri 38 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi, Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ve Mordoğan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 11'i çocuk 25 düzensiz göçmeni yakaladı. Ekipler, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 kişiyi gözaltına aldı. Foça ilçesinde ise Sahil Güvenlik Botu ve Foça İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 5'i çocuk 13 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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İzmir'de Sahil Güvenlik ekipleri 38 düzensiz göçmen yakalandı
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