İzmir’de şaşırtmayan manzara: Cadde ve sokaklar göle döndü! Vatandaş isyan etti

18 yıldır halimiz bu. Sabahlara kadar suyu tahliye etmeye çalışıyoruz. Burayı bırakıp evimize gidemiyoruz. Hangi başkan gelirse gelsin böyle. 2 sene o de sular tavana kadar dolmuştu. Yağmur yağdığında korkuyorum. Durumumuz içler acısı. Bir çözüm bekliyoruz. Her sene aynı şeyi yaşamaktan bıktık" dedi.