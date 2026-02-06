İzmir’de sel can aldı: Alt geçitte mahsur kalan sürücü boğuldu

İzmir'in Torbalı ilçesinde aniden suyla dolan İZBAN alt geçidinde mahsur kalan aracın sürücüsü Mehmet Ekinci boğularak hayatını kaybetti. Dün akşam yaşanan korkunç olayda Pancar Mahallesi'nde bulunan İZBAN alt geçidinde Mehmet Ekinci (58) yönetimindeki araç yağış nedeniyle su birikintisinin oluştuğu alt geçitten geçmek istedi. Sürücünün geçiş yapmaya çalıştığı sırada su seviyesinin aniden yükselmesiyle araç bulunduğu yerde sulara gömüldü.

ARAÇTAN ÇIKMAYI BAŞARAMADI

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye, sulara gömülen aracı bulunduğu yerden çıkarmak için yoğun bir çalışma yürüttü. Sudan çıkarılan araçta yapılan kontrollerde, sürücü Mehmet Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekinci'nin cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.