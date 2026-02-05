İzmir’de sel can aldı! Yollar göle döndü evleri su bastı

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyarmasına rağmen İzmir yine yağmur sularına teslim oldu. Dün gün içinde etkisini gösteren sağanak yağış ilçede bildik görüntülerin oluşmasına neden oldu.

ÇOK SAYIDA EV VE İŞ YERİNİ SU BASTI

Yağış nedeniyle ilçenin cadde ve sokakları adeta göle döndü. Su birikintilerinin oluştuğu yollarda ilerlemekte güçlük çeken araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Şiddetli yağmur ilçedeki ev ve işyerlerini de olumsuz yönde etkiledi. Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.

DENİZİN RENGİ KAHVERENGİYE DÖNÜŞTÜ

Belediye ekipleri ve bölge halkı, suların tahliyesi için çalışma yaparken denizin rengi de derelerden akan yağmur suyu nedeniyle kahverengiye büründü. Her yağmurda aynı sıkıntıyı yaşadıklarını belirten esnaf soruna bir an önce çözüm bulunmasını istedi.

ARAÇ SULARA GÖMÜLDÜ

Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi'nde bulunan İZBAN alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ekinci (58) idaresindeki 45 E 3077 plakalı araç, yağmur nedeniyle suyla dolan alt geçitten geçmek istediği sırada mahsur kaldı. Suların yükselmesiyle araç bulunduğu yerde sulara gömüldü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SEL CAN ALDI!

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araç bulunduğu yerden çıkarıldı. Yapılan kontrollerde, sürücü Mehmet Ekinci'nin araç içerisinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ekinci'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.