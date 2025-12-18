İzmir’de siber operasyonu: 4 firari dolandırıcı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasında, "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda; 23 ayrı dosyadan 43 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası bulunan V.Ö., 7 ayrı dosyadan 11 yıl 11 ay hapis cezası bulunan K.Ö., 38 ayrı dosyadan 6 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası bulunan B.D. ve 18 ayrı dosyadan 2 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan A.A. isimli 4 şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile adli para cezasıyla aranan firari şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

