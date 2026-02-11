Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de silah kaçakçılığı operasyonu: Aile apartmanına baskın yapıldı! 3 kişi tutuklandı
İzmir'in Bornova ilçesinde, polisin 4 katlı aile apartmanına yönelik düzenlediği operasyonda ruhsatsız silah ele geçirildi; gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 9 Şubat'ta, Naldöken Mahallesi'ndeki aynı aile fertlerinin yaşadığı 4 katlı aile apartmanına silah kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi.

Binadaki aramalarda, ruhsatsız 7 tabanca, 2 tüfek ve 363 fişek ele geçirildi. Operasyonda aile üyeleri H.I., V.I., S.I., Y.I., V.I. ve H.İ.I., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.I., V.I. ve Y.I. tutuklandı, diğer 3'ü ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

