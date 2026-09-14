İzmir’de “Sokaklar Güvende” operasyonu: 45 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalarda bazı şüphelilerin gençleri silaha ve suça özendiren, suçu ve suçluyu öven ve suç örgütlerine eleman teminine yönelik paylaşımlar yaptığı tespit edildi.

SUÇU VE SUÇLUYU ÖVENLER TAKİP EDİLDİ

Bu kapsamda, Yunanistan'da cezaevinde bulunan Sercan Sayal Organize Suç Örgütü'nün propagandasını yaptığı belirlenen 4 şüpheli ile halen tutuklu bulunan Necati Arabacı Organize Suç Örgütü'nün propagandasını yaptığı belirlenen 3 şüpheli hakkında TCK'nın 220/8. maddesi kapsamında işlem yapıldı. Sosyal medya platformlarında yoğun şekilde silah görselleri paylaşan 8 şüpheli de 6136 sayılı Kanun kapsamında takibe alındı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 30 şüpheliye yönelik yakalama kararlarının infazı amacıyla operasyon düzenlendi.

45 ŞÜPHELİNİN TAMAMI YAKALANDI

Ekiplerin belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 45 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 9 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 12 tabanca şarjörü, 524 fişek, 12 kartuş, 30 sentetik uyuşturucu hap ve 1 pala ele geçirildi. Aramalarda ayrıca balistik inceleme açısından önem taşıyan ve 6136 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilen çok sayıda silah parçası bulundu. Şüpheliler hakkındaki soruşturma işlemlerinin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör