İzmir’de su dolan alt geçitte can vermişti: Acılı kardeş o anları anlattı! ’Umarım son olur’

'BİZİ ÜZMEYECEK AÇIKLAMALAR BEKLİYORUZ'

Sürece ilişkin yapılan bazı açıklamaların kendilerini üzdüğünü belirten Ekinci, "AK Parti'li bir meclis üyesinin gidip yerinde inceleme yaptığını ve açıklamalar yaptığını gördüm, kendisine teşekkür ediyorum. Ancak CHP'li bir grubun 'Bizim sorumluluğumuzda değil' şeklindeki açıklamaları bizi üzdü. CHP İl Başkanı'ndan böyle bir açıklama duymak, bizi çok üzdü. Keşke bunun yerine 'Bir insanı kaybettik, çok üzgünüz. Bu işin aydınlatılması ve sorumluların cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız' deselerdi. 'Bizim sorumluluğumuzda değil' deyip, bu işten sıyrılmak istemeleri veya olayı başka yerlere atmaları üzüyor. Biz zaten sorumlunun kim olduğunu savcılıktan bekliyoruz. Herkesin bizi üzmeyecek açıklamalar yapmasını bekliyoruz" diye konuştu.