Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de suç örgütüne ağır darbe! 36 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı
Giriş Tarihi: 3.08.2026 09:03

İzmir’de suç örgütüne ağır darbe! 36 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde liderliğini H.E.’nin yaptığı, işletmelerin ortaklıklarını silah ve örgüt baskısıyla ele geçiren, mağdurları haraç vermeye zorlayan ve suçtan elde edilen gelirleri örgüt yöneticilerinin aile yakınlarına aktaran suç örgütüne yönelik 38 adreste 36 şüpheliye operasyon yapıldı.

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İzmir’de suç örgütüne ağır darbe! 36 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak ve örgüte yardım etmek', 'nitelikli yağma', 'silahla ve birden fazla kişi ile tehdit' ve 'mala zarar verme' suçlarını örgütlü olarak işledikleri değerlendirilen, suç yapılanmasına yönelik çalışmalar yürütüldü.

SİLAH VE ÖRGÜT BASKISIYLA ELE GEÇİRDİLER

Yapılan çalışmalar sonucunda liderliğini H.E. isimli şahsın yaptığı suç örgütünün, İzmir merkez ve birçok ilçede faaliyet gösterdiği tespit edildi. Örgütün, işletmelerin ortaklıklarını silah ve örgüt baskısıyla ele geçirdiği, mağdurları haraç vermeye zorladığı ve suçtan elde edilen gelirlerin örgüt yöneticilerinin aile yakınlarına ait banka hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında suç örgütünün gerçekleştirdiği 18 ayrı örgütsel eylem tespit edildi ve örgütün başka dosyalar kapsamında 11 üyesinin tutuklu olduğu saptandı.

36 ŞÜPHELİYE YÖNELİK OPERASYON

Soruşturma kapsamında İzmir merkezli olmak üzere İstanbul'da 2 ve Ankara'da da 1 şüpheliye olmak üzere toplam 38 adreste, 36 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Tutuklu bulunan 11 örgüt üyesi hakkında ceza infaz kurumlarında gerekli adli işlemlerin yapılmasına karar verildi. Soruşturma tüm yönleri ile sürüyor.

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#İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #İSTANBUL

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İzmir’de suç örgütüne ağır darbe! 36 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı
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