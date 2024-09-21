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Giriş Tarihi: 21.9.2024 10:35

İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 5 kişi tutuklandı

İzmir'de suç örgütü kurarak tefecilik, yağma gibi çok sayıda suça karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

AA
İzmir’de suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 5 kişi tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kendilerini "Doğanlar" olarak tanımlayan suç örgütüne yönelik teknik ve fiziki çalışma yürüttü.

Örgüt üyelerinin maddi sıkıntıya düşen kişileri borçlandırarak senet imzalattıkları, tehdit ve silah zoruyla tahsilat yaptıkları, borçlarını ödeyemeyenleri ise kurşunlama, silahlı tehdit ve gasp suretiyle mağdur ettikleri tespit edildi.

Soruşturma kapsamında yağma, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi ve uyuşturucu ticareti suçlarına karıştıkları iddiasıyla 9 şüpheliye yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda örgüt ele başı olmakla suçlanan M.D'nin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 2 pompalı tüfek, 27 fişek, 5 senet, 17 kartuş, 1335 sentetik uyuşturucu hap, 20 gram esrar, ödeme bilgilerinin olduğu ajandalar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliye sevk edilen 7 şüpheliden M.D ile E.D, E.D, R.A. ve E.D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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İzmir'de suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 5 kişi tutuklandı
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