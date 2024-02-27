İzmir’de şüpheli ölüm! Metruk evde cesedi bulundu

Olay, akşam saatlerinde Torbalı ilçesi Ertuğrul Mahallesi 3067 Sokak'ta yer alan metruk bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Alper Özkan'ın (28) evin içerisinde hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölümü ekiplerce şüpheli bulunan Özkan'ın cansız bedeni, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.