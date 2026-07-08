İzmir’de şüpheli ölüm: Pamucak sahilinde erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, Selçuk ilçesi Pamucak Sahili'nde meydana geldi. Oteller bölgesinde kıyıya vurmuş hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaklaşık 60 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve kimliği henüz tespit edilemeyen erkek şahsın üzerinde gömlek, pantolon ve ayakkabı bulunduğu öğrenildi.
BOYNUNDA TEL OLDUĞU İDDİASI
İlk tespitler doğrultusunda şahsın boğularak hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirilirken, hayatını kaybeden kişinin boynunda tel bulunduğu da iddia edildi.
CANSIZ BEDENİ OTOPSİYE KALDIRILDI
Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve savcının bölgedeki çalışmalarının ardından cenazenin, kesin ölüm nedeninin ve kimliğinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi. Meydana gelen olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.