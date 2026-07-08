İzmir’de şüpheli ölüm: Pamucak sahilinde erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, Selçuk ilçesi Pamucak Sahili'nde meydana geldi. Oteller bölgesinde kıyıya vurmuş hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaklaşık 60 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve kimliği henüz tespit edilemeyen erkek şahsın üzerinde gömlek, pantolon ve ayakkabı bulunduğu öğrenildi.