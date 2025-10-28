Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de taksi şoförü aracında darp edildi: 1 kişi tutuklandı!
Giriş Tarihi: 28.10.2025 23:39

İzmir’de taksi şoförü aracında darp edildi: 1 kişi tutuklandı!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen olayda, emekli polis memuru olduğu öğrenilen 53 yaşındaki taksi şoförü ile aracına binen 22 yaşındaki şahıs arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra şahıs taksi sürücüsüne tokat ve yumruklarla saldırırken, yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı. Öte yandan, araçtan inen taksi sürücüsü aracından inerek saldırganı korkutmak için havaya ateş ederken, gözaltına alınan H.H., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Yamanlar Mahallesi Kubilay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis memuru olduğu öğrenilen taksi şoförü Ü.Ü. (53) seyir halindeyken, H.H. (22) isimli şahıs durdurduğu araca bindi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından H.H., sürücüye tokat ve yumruk attı. Saldırganı ikna etmek için çabalayan taksi sürücüsü aracından indi. Bu esnada peşinden gelen H.H.'yi uzaklaştırmak isteyen Ü.Ü.'nün tabancayla havaya ateş ederek saldırganı uzaklaştırdığı, saldırganın ise taksiye zarar verdiği öğrenildi.

Saldırı anı taksinin araç içi kamerası tarafından görüntülendi. Kavgayı ayırmaya çalışan A.D. (37) isimli şahsın da olaya karıştığı tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheliden Ü.Ü. ve A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

