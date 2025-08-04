İzmir’de tek çözümleri su kesintisi!

Türkiye'nin önde gelen tatil yerlerinden Çeşme'de kuraklık ve yaz sezonunda artan nüfus nedeniyle başlatılan günlük su kesintileri 7 saatten 10 saate çıkarıldı. Su kesintilerinin İzmir genelinde de uygulanacağı duyuruldu. İZSU kent genelinde de 6 Ağustos'tan itibaren saat 23.00 ile 05.00 arasında kısmi su kesintileri uygulanacağı belirtildi. 65 yaşındaki emekli asker Muharrem Kırdı, "Çeşme'de geçtiğimiz haftadan beri su kesintisi var. Kesintiler 10 saate çıktı. Belediye büyük su sorununa ilgisiz. Klasik CHP anlayışı" dedi. Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal, "Vatandaşlar mağduriyet yaşıyor" diye konuştu.