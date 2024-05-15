Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de terör örgütü propagandası yapan 9 şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 15.5.2024 11:48

İzmir'de terör örgütü propagandası yapan 9 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de gerçekleştirilen operasyonda, 10 Mart ve 24 Mart tarihlerinde DEM Parti seçim büroları önündeki etkinliklerde terör örgütünün sözde marşlarını çalan ve marşlara eşlik ederek terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
İzmir’de terör örgütü propagandası yapan 9 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma yürüttü. 10 Mart ve 24 Mart tarihlerinde DEM Parti seçim büroları önündeki etkinliklerde terör örgütünün sözde marşlarını çalan ve marşlara eşlik ederek terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah belirlenen adreslere operasyon yapıldı. 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda örgütsel flama, yasaklı kitap ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de terör örgütü propagandası yapan 9 şüpheli gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA