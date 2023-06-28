Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de trafikte silahlı kavga
Giriş Tarihi: 28.6.2023 06:07

İzmir'de trafikte silahlı kavga

İzmir'in Konak ilçesinde, trafikte başlayan tartışmanın ardından gece saatlerinde tarafların tekrar bir araya gelmesiyle silahlı kavga çıktı. Meydana gelen olayda tabancayla vurulan İ.R.K.(21) ağır yaralandı.

DHA
İzmir’de trafikte silahlı kavga
Olay, saat 03.00 Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde trafikte tartışan iki grup gece saatlerinde tekrar bir araya geldi. Sözlü başlayan tartışma gerginliğin yükselmesiyle silahlı kavgaya dönüştü. Basmane Polis Merkezi Amirliği'nin önünde meydana gelen olayda taraflar birbirine ateş açtı.

Olay sonucu İ.R.K. (21) sırtına isabet eden kurşun ile yaralanırken, diğer grup olay yerine geldikleri hafif ticari araç ile kaçtı. Polis ekipleri olayı yatıştırmak için havaya uyarı ateşi açtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk kontrollerinde durumunun ağır olduğu belirlenen İ.R.K. ambulans ile İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan İ.RK.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Teröristbaşı Öcalan’a övgüler düzmüştü! Merdan Yanardağ tutuklandı
SON DAKİKA | Putin'den Wagner isyanı açıklaması: Yurt dışından tehdit edildik
CHP'nin bir yalanı daha çürütüldü! Kara propaganda çalışmaları boşa çıktı...
SON DAKİKA: Bakan Şimşek: KKM'de stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Erdoğan’a bile kaybettirirler
CHP'li Soyer’den bu kadar da olmaz dedirten açıklama! Sivrisinek ve pis koku 'trol saldırısı' imiş
Sinan’ın yokluğunda evimizdeki lunaparkın ışıkları söndü
Elazığ'da korkutan deprem
Son dakika: Başkan Erdoğan deprem konutları için o tarihi işaret etti: Teslimata başlıyoruz
ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir'de trafikte silahlı kavga
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA