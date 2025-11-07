Haberler Yaşam Haberleri İzmir'de uyuşturucu madde baskını: Evine sera kurmuş!
Giriş Tarihi: 7.11.2025 13:12

İzmir'de uyuşturucu madde baskını: Evine sera kurmuş!

İzmir'de Y.K. isimli şahsın evine sera kurup, Hint keneviri yetiştirdiği belirlendi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, zanlı tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü bünyesindeki Konak Narko Alan ekipleri, bir evde sera kurulup, Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Önceki gün söz konusu eve operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Evdeki aramada 30 gram skunk, 1 tabanca, 34 adet kenevir bitkisi, 4 LED lamba, 8 yükseltici adaptör, 1 buhar makinası, 1 vakumlama makinası, çok sayıda kilitli poşet ile çok sayıda bitki ilacı ele geçirildi. Y.K. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

