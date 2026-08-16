İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 25 milyon TL değerinde hap ele geçirildi

25 MİLYON TL DEĞERİNDE HAP ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen hedef şahısları takibe alan ekipler, şüphelilerin maddeleri metruk bir binada gizlediğini tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda, 5 bin 974 kutu içerisinde piyasa değeri yaklaşık 25 milyon TL olan toplam 310 bin 648 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.