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Giriş Tarihi: 16.08.2026 16:15

İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 25 milyon TL değerinde hap ele geçirildi

İzmir’de polis ekipleri tarafından metruk bir adrese düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 25 milyon TL olan 310 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.

İHA Yaşam
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İzmir Emniyet Müdürlüğü Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

25 MİLYON TL DEĞERİNDE HAP ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu madde satışı yaptığı değerlendirilen hedef şahısları takibe alan ekipler, şüphelilerin maddeleri metruk bir binada gizlediğini tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda, 5 bin 974 kutu içerisinde piyasa değeri yaklaşık 25 milyon TL olan toplam 310 bin 648 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında E.T. (32), A.B. (33), N.T. (41) ve E.B. (24) isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör
#İZMİR

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İzmir’de uyuşturucu operasyonu: 25 milyon TL değerinde hap ele geçirildi
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