İzmir’de uyuşturucu operasyonu! Kilolarca zehir ele geçirildi: 3 tutuklama

EVDEN 30 KİLOYA YAKIN SKUNK ESRAR ÇIKTI

İlk operasyon kapsamında, uyuşturucu maddelerin depolandığı bilgisi üzerine Konak ilçesinde tespit edilen bir ikamete baskın düzenlendi. Evde yapılan aramalarda 29 kilo 800 gram skunk esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.



Polis ekiplerinin eş zamanlı olarak yürüttüğü diğer bir operasyon ise Bornova ve Konak ilçelerinde gerçekleşti. İle dışarıdan yüklü miktarda uyuşturucu madde sokmaya çalışan zehir tacirlerinin kullandığı tespit edilen iki ayrı araç durduruldu. Araçlarda yapılan detaylı aramalarda zulalanmış halde 16 kilo 600 gram kokain maddesi ele geçirildi. Bu operasyonda da 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.