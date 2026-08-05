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Giriş Tarihi: 5.08.2026 16:12 Son Güncelleme: 5.08.2026 16:37

İzmir'de yangın söndürme uçağı Beydağ Barajı'na zorunlu iniş yaptı

İzmir’in Beydağ ilçesinde Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının Beydağ Barajı’na zorunlu iniş yapması sonucu meydana gelen kazayı pilot hafif atlattı.

İHA Yaşam
İzmir’de yangın söndürme uçağı Beydağ Barajı’na zorunlu iniş yaptı
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Edinilen bilgiye göre, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan AT-802 tipi yangın söndürme uçağı, Beydağ Barajı'na zorunlu iniş gerçekleştirdi.

İZMİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Kiraz ilçesi Umurlu Mahallesi'nde 5 Ağustos günü saat 13.10 sıralarında alınan yangın ihbarı üzerine harekete geçen ekiplerin ivedilikle bölgeye sevk edilerek alevlere müdahale ettiği bildirildi. Söndürme çalışmalarında görev alan hava araçlarından saat 13.35'te Selçuk Havaalanı'ndan havalanan AT-802F tipi amfibik orman yangın söndürme uçağının, su ikmali amacıyla Beydağ Baraj Göleti'ne manevra yaptığı ancak su aldıktan sonra yeniden kalkış gerçekleştiremediği kaydedildi.

PİLOT UÇAĞI KIYIYA ULAŞTIRDI

Valilik açıklamasında, uçağı hasarsız bir şekilde gölet kıyısına ulaştırmayı başaran pilot Mustafa Alp'in uçaktan güvenli bir şekilde tahliye edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı, uçağın bulunduğu yerden kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili gerekli inceleme ve tahkikatın titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#İZMİR #ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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İzmir'de yangın söndürme uçağı Beydağ Barajı'na zorunlu iniş yaptı
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