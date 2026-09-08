İzmir’de ‘Yaramışlar’ suç örgütüne ağır darbe! 38 şüpheliye yönelik soruşturma

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uluslararası uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen ve Belçika merkezli faaliyet gösteren "Yaramışlar" suç örgütüne yönelik geniş kapsamlı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında, Bayram Yaramış'ın yöneticiliğini yaptığı örgütle birlikte hareket ettikleri belirlenen toplam 38 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

1 MİLYAR TL DEĞERİNDE MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında istihbarat çalışmaları ve mali incelemeler sonucunda örgütün uluslararası ölçekte faaliyet gösteren, hiyerarşik bir yapıya sahip, süreklilik arz eden ve çok yönlü suç işleme kapasitesi bulunan organize bir yapı olduğu değerlendirildi. Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen ve yaklaşık 1 milyar TL (20,7 milyon dolar) değer biçilen çok sayıda mal varlığına el konuldu.

TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Bu kapsamda 87 taşınmaz, 18 araç, 4 özel tekne ve 14 şirket ortaklık payı ile banka hesapları ve diğer mal varlığı unsurlarına el konuldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu madde ticareti ve organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.