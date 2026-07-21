İzmir’de yasadışı bahis operasyonu! 34 şüpheli gözaltına alındı

Yürütülen çalışmalarda, İzmir Buca'da öğrenci evi görünümü altında kullanılan 9 ayrı adresin yasa dışı bahis faaliyetlerinin yürütüldüğü suç evi ve ofisleri olarak kullanıldığı tespit edildi. Yapılan analizlerde, şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerine entegre panel sistemleri aracılığıyla yaklaşık 2 milyar liralık para transferi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışmalarda, şüpheliler hakkında 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' ile 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından işlem başlatıldı.

İHBAR ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, ilk aşamada 9 şüphelinin kullandığı belirlenen 10 telefon hattı iki ay boyunca dinlendi. Teknik takip, iletişim kayıtları, suç içerikli görüşmelerin analizi, mali incelemeler ve saha çalışmaları sonucunda yasa dışı bahis faaliyetlerinin örgütlü bir yapı içerisinde yürütüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldı.

"ÖĞRENCİ EVİ GÖRÜNÜMÜNDEKİ 9 ADRES TESPİT EDİLDİ"

Yürütülen çalışmalarda, İzmir'in Buca ilçesinde öğrenci evi görünümü altında kullanılan 9 ayrı adreste, yasa dışı bahis faaliyetlerinin yürütüldüğü suç evi ve ofisleri olarak kullanıldığı tespit edildi. Söz konusu adreslerde, yasa dışı bahis sitelerine entegre panel sistemleri üzerinden para transferlerinin gerçekleştirildiği ve bahis sitelerine yönelik canlı destek hizmetlerinin yönetildiği belirlendi. Şüphelilerin faaliyetlerini gizlemek amacıyla adresleri öğrenci evi görünümünde kullandıkları, bu adreslerde farklı kişilere ait banka hesapları, ödeme kuruluşu hesapları, GSM hatları, banka kartları ve dijital materyaller üzerinden işlem yaptıkları değerlendirildi.

"YAKLAŞIK 2 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ"

Soruşturma kapsamında çok sayıda banka ve ödeme kuruluşu hesabı üzerinde teknik ve mali inceleme yapıldı. Yapılan analizlerde, şüphelilerin yasa dışı bahis sitelerine entegre panel sistemleri aracılığıyla yaklaşık 2 milyar liralık para transferi gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin, yasa dışı bahis kaynaklı para hareketlerinin yanı sıra bahis sitelerinin canlı destek faaliyetlerini de örgütlü şekilde yürüttükleri belirlendi.

34 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Teknik ve mali analizler sonucunda kimlikleri ve adresleri tespit edilen 36 şüphelinin yakalanması amacıyla bugün saat 05.30'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İzmir merkezli operasyon, İzmir'de 31, Aydın'da 1, Balıkesir'de 3, Tekirdağ'da 1 şüpheliye yönelik olarak gerçekleştirildi. Operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı. Firari şüphelilere yönelik ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

"RUHSATSIZ TABANCA VE ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ"

Şüphelilerin ikametleri ile suç evi ve ofisi olarak kullanıldığı tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve diğer dijital materyal, farklı kişilere ait çok sayıda SIM kart, banka ve ödeme kuruluşlarına ait kartlar ele geçirilerek incelemeye alındı. Soruşturma titizlikle sürdürülürken şüphelilerin emniyetteki işlemeleri ise sürüyor.