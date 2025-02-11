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Giriş Tarihi: 11.2.2025 23:46

İzmir'de yaşlı kadının cansız bedeni evinde bulundu: Kemik detayı ise dikkat çekti!

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan 87 yaşındaki Gülşen Çoğulu’nun evinde cansız bedenine ulaşıldı. Öte yandan ekipler yaşlı kadının uzun süre önce ölmesinden dolayı kemiklerinin bulunduğunu belirledi.

AA
İzmir’de yaşlı kadının cansız bedeni evinde bulundu: Kemik detayı ise dikkat çekti!

Barbaros Mahallesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden Gülşen Çoğulu'dan (87) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polis, 112 Acil Sağlık ekipleri ve çilingirle adrese gitti. Çilingir yardımıyla kapısı açılan eve giren polis ve sağlık ekipleri, uzun süre önce hayatını kaybeden Çoğulu'nun cesedinin çürümesi nedeniyle kemikleriyle karşılaştı. Cesedin kalıntıları, olay yerindeki incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yaşamını yitiren kadının eşinin 23 sene önce vefat ettiği, çocuğunun bulunmadığı ve uzun süredir yalnız olduğu belirtildi. Çoğulu'yla yaklaşık 10 yıldır görüşmediklerini ve ulaşamadıklarını ifade eden yakınlarının da bir süre önce polis merkezine başvurdukları öğrenildi.

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İzmir'de yaşlı kadının cansız bedeni evinde bulundu: Kemik detayı ise dikkat çekti!
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