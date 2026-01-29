Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de yine aynı manzara: Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı!
Giriş Tarihi: 29.01.2026 22:54 Son Güncelleme: 29.01.2026 23:09

İzmir’de yine aynı manzara: Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı!

İzmir'de yıllardır sağanak yağış sonrası aynı görüntüler gelmeye devam ediyor. Meteoroloji’nin uyarılarından sonra akşam saatlerinde sağanak yağış etkili olurken, kentin birçok noktasında yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

DHA Yaşam
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir için yaptığı sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarısının ardından, kent genelinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Buca, Gaziemir, Bornova, Karabağlar ilçelerinin yanı sıra kentte birçok noktada yollar göle dönerken, yoğun yağış alan ilçelerde ise çok sayıda ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Sağanak yağıştan en çok etkilenen ilçelerden birisi olan Buca'da, Forbest Caddesi sular altında kaldı. Cadde üzerinde bulunan birçok iş yerini su bastı.

Trafik polisleri caddenin bir bölümünü kullanmamaları konusunda sürücülere uyarılarda bulunurken, vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla tıkanan mazgalları temizlemeye, ev ve iş yerlerindeki suları tahliye etmek için kolları sıvadı.

İtfaiye ekipleri de gelen ihbarlar üzerine ev ve işyerlerinden su tahliyesi çalışmaları başlattı.

BORNOVA YEŞİLOVA'DA DERE TAŞTI

İzmir'in Bornova ilçesinde de sağanak yağış sonrası manzara aynı olurken, Yeşilova'da dere taştı.

Vatandaşlar su yığınlarından binaların altına sığınarak kurtulmaya çalıştı.

