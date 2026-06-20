İzmir’de zabıta ekiplerine bıçaklı ve kasalı saldırıda şüpheli tutuklandı!

Olay, Perşembe Pazarı'nda meydana gelmişti. İddiaya göre, pazar yerinde satış yapma izni bulunmayan R.K., başka bir esnafa ait alanda tezgah açmak istedi. Duruma müdahale eden zabıta ekiplerinin uyarıları üzerine çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Şahsın önce zabıta memurlarına hakaret ettiği, ardından da eline geçirdiği kasa ile saldırarak bir zabıta memurunu başından yaraladığı öğrenildi. Öte yandan, aynı şahsın zabıta memurlarına bıçakla da saldırdığı anlar kameralara yansıdı.