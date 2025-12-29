İzmir’de zimmet operasyonu: Eski CHP il başkanının da bulunduğu 9 şüpheli adliyeye sevk edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kooperatife üye kişilerin zarara uğratıldıkları ve kooperatif içinde de iç usulsüzlük yapıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında aralarında eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun yanı sıra kooperatifin yönetim kurulu başkanı, denetim kurulu üyeleri ve taşeron firma yetkililerinin de bulunduğu 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 26 Aralık'ta düzenlenen operasyonda Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de 'Kooperatif' soruşturmasında gözaltına alınan 9 şüpheli adliyede

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

2 şüphelinin de arandığı belirtildi. Şüpheliler, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EV HAPSİ ADLİ KONTROL TALEBİYLE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Öte yandan Şenol Aslanoğlu, İZBETON'a yönelik devam eden kooperatif davasında tutuklanmış, ekim ayında görülen davada ev hapsi adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.