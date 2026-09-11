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Giriş Tarihi: 11.09.2026 13:28 Son Güncelleme: 11.09.2026 13:30

İzmir'deki bankada rehine alarmı: Yakalanan şüpheliden şaka gibi ifade! Meğer amacı çok başkaymış...

İzmir'de güvenlik görevlisinin silahını çalıp 5 banka çalışanını rehin alan psikiyatri hastası şüphelinin ifadesi şoke etti. Tutuklanan şüpheli C.A., olayı bankayı soymak için yapmadığını belirterek eylemi mağdur ve ezilen kız çocuklarına dikkat çekmek için gerçekleştirdiğini söyledi. İşte skandal olayın detayları...

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Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK Yaşam
İzmir’deki bankada rehine alarmı: Yakalanan şüpheliden şaka gibi ifade! Meğer amacı çok başkaymış...
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Olay, 9 Eylül günü saat 16.30 sıralarında Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Bankaya giren psikatri hastası C.A., özel güvenlik görevlisinin tabancayı hızlı bir hamleyle çaldı. Şüpheli silahla 5 banka çalışanını saatlerce rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Özel Harekat polisleri sevk edildi. Annesi olay yerine çağrılarak ikna edilen C.A. polislere teslim oldu, 5 rehine kurtarıldı. Olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla 2 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

ŞAKA GİBİ İFADE

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli C.A.'nın ilk sorgusundaki detaylar ortaya çıktı. Aşçı olduğu öğrenilen ancak aktif olarak çalışmayan C.A. ifadesinde, kimseden talimat almadığını, eylemi tek başına planladığını ve amacının soygun olmadığını söyledi. C.A. ifadesinde, ezilen, öldürülen, bakıma muhtaç ve evsiz kız çocuklarına dikkat çekmek için olayı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Akli dengesinin yerinde olmadığı ve daha önce psikiyatrik tedavi gördüğü kaydedilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI #KARABAĞLAR

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İzmir'deki bankada rehine alarmı: Yakalanan şüpheliden şaka gibi ifade! Meğer amacı çok başkaymış...
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