İzmir’deki bankada rehine alarmı: Yakalanan şüpheliden şaka gibi ifade! Meğer amacı çok başkaymış...

Olay, 9 Eylül günü saat 16.30 sıralarında Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Bankaya giren psikatri hastası C.A., özel güvenlik görevlisinin tabancayı hızlı bir hamleyle çaldı. Şüpheli silahla 5 banka çalışanını saatlerce rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Özel Harekat polisleri sevk edildi. Annesi olay yerine çağrılarak ikna edilen C.A. polislere teslim oldu, 5 rehine kurtarıldı. Olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla 2 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.