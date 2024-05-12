İzmir’deki bina doğurdu! Karaburun’da tepki çeken görüntü!

İzmir'in gözde tatil yerlerinden biri olan Karaburun ilçesine bağlı Mordoğan Mahallesi'nde aylarca etrafı güvenlik için kapatıldığı söylenen binanın güvenlik çemberi kaldırılınca 'şapka düştü, kel göründü' yorumları yapıldı. Eski 2 katlı binanın yıkılıp daha geniş bir alana yayılarak 3 katlı yeni bir binanın yapıldığı iddia edildi. Çevredeki binalara 2 kat imar verilirken, bu binanın 3 katlı yapılması sosyal medyada tepkilere neden oldu. CHP'li Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın bu duruma sessiz kalması tepkileri bir kat daha arttırdı.

BİLİN BAKALIM ALTINDAN NE ÇIKTI

Celal Umut Benlioğlu isimli Facebook kullanıcısı yaptığı 'Şapka düştü, kel göründü' başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Mordoğan merkezde aylardır etrafını güvenlik için kapatıldığı söylenen yerin etrafındaki güvenlik çemberi kaldırıldı. Bilin bakalım altından ne çıktı? O eski 2 katlı bina yıkılmış yerine 3 katlı bir binacık çıkmış. Karaburun ilçe sınırlarında nasıl oluyorsa biri açıklasın.

Mesela hukukçu belediye başkanı açıklasın. Şaşırdık değil mi? Karaburun'da böyle şeyler olmaz aslında. Bakalım bu bina ya da işletme kimin çıkacak. Merak ile bekliyoruz . Karaburun Belediyesi'nin yürekli, halkçı meclis üyeleri hadi bari bu sefer Karaburun halkı için bir sorun. Bu kazan nasıl doğurdu diye?" dedi.

SADE VATANDAŞ DEĞİL RANT KAZANDI

Birgül Zorbaz isimli vatandaş, "Yerleşik vatandaş yasalara uyuyor. Bir gün dağları aşan yeni bir yurt arayan bir kral geliyor sınırlarını çiziyor. Otağını kuruyor. Arkasında güvendiği dağ var tabii. Bizlerde namuslu, yasa tanır, hukuka saygılı vatandaşlar olarak izliyoruz. Kim mi kazandı? Tabii ki sade vatandaş değil, rant kazandı" dedi. Celal Umut Benlioğlu, "1 kat dükkan, 1 kat daire vardı toplam 2 kattı. Şimdi 1 dükkan 2 kat daire var . Kazan doğurmuş abicim" dedi.