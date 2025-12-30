İzmir’deki DEAŞ operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı! Bıçak, balta, orak…

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren ve örgüt propagandası yapan şahısların deşifresine yönelik İzmir merkez ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. MİT destekli yapılan çalışmada, 40 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.