İzmir’deki Erdinç Kavurt cinayetinde yeni detaylar! Hırsızlar çaldıkları etleri pişirip...

Konak ilçesi Gürçeşme semti Lale Mahallesi'nde 25 Aralık'ta yaşanan Erdinç Kavurt (81) cinayetiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Cinayet ve Suç Analiz Büro amirlikleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yeri ve çevresindeki 30 güvenlik kamerasına ait 400 saatlik görüntü detaylı şekilde incelendi. Mahalle sakinleri ile maktulün eşinin ifadelerine başvurulurken, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce toplanan deliller değerlendirildi.

KASADA PARA VE ALTIN VAR

Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin kimliği tespit edildi. Erdinç Kavurt'un oğlu Şafak Yurtsever Kavurt'un (46) şüphelilerle birlikte hareket ederek soygun planını yaptığı iddia edildi. Şafak Kavurt'un evde babasına ait çelik bir kasada altın ve para bulunduğunu söylediği, bunun üzerine şüphelilerin kasayı çalmak harekete geçtiği öne sürüldü. Olay günü A.M.S. (19) ve H.Ş.'nin (42) eve girdiği, diğer 2 şüphelinin sokakta gözcülük yaptığı ve 2'sinin ise kaçış için otomobille mahallede beklediği anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.