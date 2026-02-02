İzmir’deki Erdinç Kavurt cinayetinde yeni detaylar! Hırsızlar çaldıkları etleri pişirip...

Konak ilçesi Gürçeşme semti Lale Mahallesi'nde 25 Aralık'ta yaşanan Erdinç Kavurt (81) cinayetiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Cinayet ve Suç Analiz Büro amirlikleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yeri ve çevresindeki 30 güvenlik kamerasına ait 400 saatlik görüntü detaylı şekilde incelendi. Mahalle sakinleri ile maktulün eşinin ifadelerine başvurulurken, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nce toplanan deliller değerlendirildi.
KASADA PARA VE ALTIN VAR
Yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin kimliği tespit edildi. Erdinç Kavurt'un oğlu Şafak Yurtsever Kavurt'un (46) şüphelilerle birlikte hareket ederek soygun planını yaptığı iddia edildi. Şafak Kavurt'un evde babasına ait çelik bir kasada altın ve para bulunduğunu söylediği, bunun üzerine şüphelilerin kasayı çalmak harekete geçtiği öne sürüldü. Olay günü A.M.S. (19) ve H.Ş.'nin (42) eve girdiği, diğer 2 şüphelinin sokakta gözcülük yaptığı ve 2'sinin ise kaçış için otomobille mahallede beklediği anlar, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
ETLERİ ÇALARAK KAÇTILAR
Görüntülerde, bahçe duvarından atlayarak eve giren A.M.S. ve H.Ş.'nin evin bahçesindeki mutfak tüpü ve çeşitli eşyalar ile evdeki buzdolabından etleri çalarak ayrıldıkları yer aldı. Ayrıca şüphelilerin olay öncesinde çevredeki güvenlik kameralarının çalışıp çalışmadığını esnafa sordukları öğrenildi. Ardından tekrar eve giren şüphelilerin evin bir odasındaki dolapta bulunan çelik kasayı almaya çalıştıkları sırada, eşiyle birlikte evde bulunan Erdinç Kavurt'un seslere uyanarak durumu fark ettiği ve hırsızları engellemek istediği belirtildi.
Erdinç Kavurt
ZİYAFET SIRASINDA YAKALANDILAR
A.M.S.'nin Erdinç Kavurt'u göğsünden bıçakladığı, kasayı almayan şüphelilerin kendilerini bekleyen otomobille olay yerinden kaçtıkları tespit edildi. Polis ekipleri, saklandıkları adresleri belirlenen şüphelileri düzenlediği baskınla yakaladı. Soruşturma kapsamında şüpheliler A.M.S, H.Ş, H.E. (36), H.A. (45), R.T. (41) ve H.A. (52) ile maktul Erdinç K.'nın oğlu Şafak Yurtsever Kavurt. gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ünün, olay günü çaldıkları etleri saklandıkları adreste pişirip yedikleri sırada gözaltına alındığı öğrenildi. Evden çalınan eşyalar sahibine teslim edildi. Şafak Yurtsever Kavurt emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddederek olayla bir bağının olmadığını savundu.
ERDİNÇ AMCA DİRENDİĞİ İÇİN ÖLDÜRÜLMÜŞ
A.M.S.'nin ise hırsızlık planını Şafak Yurtsever Kavurt ile H.Ş.'nin birlikte yaptıklarını, Erdinç Kavurt'un kasayı almalarına direnmesi üzerine bıçakladığını söylediği öğrenildi. Emniyette çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu öğrenilen şüpheliler, işlemlerinin ardından 29 Aralık 2025'te adliyeye sevk edilmiş, zanlılardan A.M.S. H.Ş, R.T. ve H.A. (52) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Erdinç Kavurt'un oğlu Şafak Yurtsever Kavurt ile H.A. ve H.E. hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmıştı.