İzmir’deki kliniğinde hayatını kaybetmişti: Özlem Gültekin’in kesin ölüm nedeni belli oldu

İzmir'de özel kliniğinde ölü bulunan 48 yaşındaki Op. Dr. Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı.
PROPOFOL MADDESİNE BAĞLI ZEHİRLENME
Raporda Gültekin'in, anestezide kullanılan propofol maddesine bağlı zehirlenme sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
ALKOL VE UÇUCU MADDEYE RASTLANMADI
Alkol ve uçucu madde bulgusuna ise rastlanmadığı bildirildi.
KLİNİĞİNDE KALBİ DURMUŞ
İncelemelerde, Gültekin'in kliniğinde serum ve propofol uygulaması sırasında kalbinin durduğu belirlendi.
MORLUK VE KABURGA KIRIKLARI MÜDAHALELER SIRASINDA OLUŞMUŞ
Otopsi sırasında tespit edilen bazı morluk ve kaburga kırıklarının ise yeniden canlandırma müdahaleleri sırasında oluşmuş olabileceği değerlendirildi.
6 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI
Olayla ilgili soruşturma kapsamında iş yeri çalışanları ile Çelik'e müdahale eden 112 ve acil servis görevlilerinin de aralarında bulunduğu toplam 6 kişinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerinin alındığı öğrenildi.