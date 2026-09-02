İzmir’deki kliniğinde hayatını kaybetmişti: Özlem Gültekin’in kesin ölüm nedeni belli oldu

6 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Olayla ilgili soruşturma kapsamında iş yeri çalışanları ile Çelik'e müdahale eden 112 ve acil servis görevlilerinin de aralarında bulunduğu toplam 6 kişinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerinin alındığı öğrenildi.