Haberler Yaşam Haberleri İzmir'deki kliniğinde hayatını kaybetmişti: Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Giriş Tarihi: 2.09.2026 22:57 Son Güncelleme: 2.09.2026 23:13

İzmir'deki kliniğinde hayatını kaybetmişti: Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni belli oldu

İzmir'de haber spikeri Erhan Çelik'in boşanma aşamasında olduğu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. İzmir'in tanınmış hekimlerinden olan Özlem Gültekin'in Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Rapordaki detaylar Gültekin'in kesin ölüm nedenini ortaya çıkardı.

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İzmir’deki kliniğinde hayatını kaybetmişti: Özlem Gültekin’in kesin ölüm nedeni belli oldu
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İzmir'de özel kliniğinde ölü bulunan 48 yaşındaki Op. Dr. Özlem Gültekin'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı.

PROPOFOL MADDESİNE BAĞLI ZEHİRLENME

Raporda Gültekin'in, anestezide kullanılan propofol maddesine bağlı zehirlenme sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

KANINDA YÜKSEK MİKTARDA PROPOFOL TESPİT EDİLDİ

Toksikolojik incelemelerde Gültekin'in kanında yüksek miktarda propofol tespit edilirken, aynı maddeye iç organları ve mide içeriğinde de rastlandı.

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ALKOL VE UÇUCU MADDEYE RASTLANMADI

Alkol ve uçucu madde bulgusuna ise rastlanmadığı bildirildi.

KLİNİĞİNDE KALBİ DURMUŞ

İncelemelerde, Gültekin'in kliniğinde serum ve propofol uygulaması sırasında kalbinin durduğu belirlendi.

MORLUK VE KABURGA KIRIKLARI MÜDAHALELER SIRASINDA OLUŞMUŞ

Otopsi sırasında tespit edilen bazı morluk ve kaburga kırıklarının ise yeniden canlandırma müdahaleleri sırasında oluşmuş olabileceği değerlendirildi.

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6 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Olayla ilgili soruşturma kapsamında iş yeri çalışanları ile Çelik'e müdahale eden 112 ve acil servis görevlilerinin de aralarında bulunduğu toplam 6 kişinin bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerinin alındığı öğrenildi.

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KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE EL KOYULDU

Öte yandan Çelik'in kliniğine ait güvenlik kamerası görüntülerine de el konuldu. Görüntülerin incelenmesinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#İZMİR #ADLİ TIP KURUMU

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İzmir'deki kliniğinde hayatını kaybetmişti: Özlem Gültekin'in kesin ölüm nedeni belli oldu
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