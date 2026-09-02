İzmir’deki köpek dehşetine ders gibi ceza: 11 yaşındaki çocuğun yüzünü parçalamıştı!

'HAYVANIN HUKUKİ SORUMLULUĞUNU ÜSTLENEN KİŞİYE YÖNELİK BİR KARAR'

Davacı ailenin avukatı Tamer Atabay, "Türk Borçlar Kanunu'nun 63. maddesi önemli bir şekilde uygulanmış oldu. Hayvan bulunduranların sorumluluğu var. Hayvanın verdiği tüm zararlardan sahibi sorumlu. Mahkeme toplam 1 milyon 200 bin TL'yi aşkın tazminata hükmetmiş oldu. Bunun içinde çocuğun annesi ve babası adına da manevi tazminat hükmü var. Hayvan sahibi maalesef bunu icra kanalıyla ödemek zorunda. Hayvanı sadece sevmek önemli değil, hukuki sorumluluğunu taşımak da önemli. Kanun çok açık. Eğer hayvan birinin malına, canına, bedenine zarar veriyorsa tüm zararların maddi ve manevi sorumluluğunu sahibi üstlenmek zorunda. Bu hayvanlara ait bir karar da değil. Hayvanın hukuki sorumluluğunu üstlenen kişiye yönelik bir karar. Sadece sevgi yetmiyor. Aynı zamanda hayvanın bakımını da üstlenmesi, zarar vermeyecek şekilde eğitmesi gerekiyor. Gerekli eğitimleri vermeden halkın önüne çıkarmamaları, özellikle çocuklara ilişkilerini dikkatli davranmaları gerekiyor" dedi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör