İzmir’deki orman yangınlarında iki gözaltı!

BALYOZDAN ÇIKAN KIVILCIM YANGIN ÇIKARDI



Buca ilçesi Yıldızlar Mahallesi Körmenli mevkiinde dün saat 12.00 sıralarında çıkan ve yine havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında ise 6 dönüm orman ve 3 dönüm ziraat alanı zarar gördü.