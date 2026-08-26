İzmir’deki şezlong kavgasında yeni gelişme: Şüpheliye 3 yıla kadar hapis istemi

İDDİANAME HAZIRLANDI

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Akıncı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Akıncı'nın mağdurlar A.A. ve S.G.'nin yanına gelerek, 'Buraya para ödedik mi?' diye sorduğu, mağdurların ise 'Hayır' yanıtını verdiği belirtildi. Bunun üzerine Akıncı'nın hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu, olayın devamında ise S.G.'nin başörtülü olması nedeniyle eliyle işaretlerde bulunarak, 'Defol git, hadi yallah, hadi yallah, hadi' dediği kaydedildi. Akıncı'nın ayrıca S.G.'nin plajda oturduğu sandalyeyi iterek yere düşürdüğü ve 'Sen kimsin, buralar bizim' şeklinde sözler sarf ettiği de iddianamede yer aldı.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Alınan ifadeler ve toplanan beyanlar ışığında Akıncı hakkında 'din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişinin kamuya arz edilmiş hizmetten yararlanmasını engelleme' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Akıncı hakkında 'hakaret' suçundan kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör