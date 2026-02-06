İzmir’deki torun dehşetinde flaş gelişme: 85 yaşındaki kadına kabusu yaşatmışlardı!

EMEKLİ MAAŞIYLA ARABA ALMIŞLAR

Şenkaya'nın mağduriyeti sadece mülkiyetle sınırlı kalmadı. İşitme sorunundan faydalanan torununun, yaşlı kadını bankaya götürerek adına gizlice maaş kartı çıkarttığı ve tüm birikimlerini çektiği iddia edildi. Torununun bu paralarla kendisine araba aldığı öne sürülürken, Semra Şenkaya'nın şu an beş kuruşsuz kaldığı ve temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığı belirtildi.