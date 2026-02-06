İzmir’deki torun dehşetinde flaş gelişme: 85 yaşındaki kadına kabusu yaşatmışlardı!

Gaziemir ilçesinde geçtiğimiz günlerde korkunç bir iddia ortaya atıldı. Semra Şenkaya, kentsel dönüşüm sürecinde dairesini hileyle üzerine geçirdiği, emekli maaşına el koyduğu, kendisine bıçak çektiği ve darbettiği iddiasıyla torunu K.Ş. ve torununun torununun kayınbiraderi E.S. hakkında suç duyurusunda bulundu. Zavallı kadın torunununun kendisinin çayına çamaşır suyu koyarak öldürmeye çalıştığını da ifade etti. İddialara göre, kentsel dönüşüm süreci boyunca torunuyla kirada oturan yaşlı kadın, yeni dairelerin teslim edilmesinin ardından mülklerin "kandırma" yöntemiyle torunu üzerine tescil edildiğini öne sürdü.
EMEKLİ MAAŞIYLA ARABA ALMIŞLAR
Şenkaya'nın mağduriyeti sadece mülkiyetle sınırlı kalmadı. İşitme sorunundan faydalanan torununun, yaşlı kadını bankaya götürerek adına gizlice maaş kartı çıkarttığı ve tüm birikimlerini çektiği iddia edildi. Torununun bu paralarla kendisine araba aldığı öne sürülürken, Semra Şenkaya'nın şu an beş kuruşsuz kaldığı ve temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığı belirtildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Müşteki Semra Şenkaya'ya ait taşınmaz üzerinde baskı ve hile yoluyla tasarrufta bulunulduğu iddiaları üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında, torun K.Ş. ve suç ortağı olduğu öne sürülen emlakçı kayınbirader E.S. gözaltına alındı.