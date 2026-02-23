İzmir’deki yangın 1 canı hayattan kopardı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

İzmir'de bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Yangın, Atatürk Mahallesi 2142 Sokak'ta bulunan bir evde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, binada mahsur kalan M.A. kurtarıldı. Dumandan etkilenen M.A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Binada bir kişinin daha bulunduğu bilgisini alan ekipler içeride arama çalışması yaptı. Ekiplerin yaptığı kontrolde Güler A.'nın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi.