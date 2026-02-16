İzmir’deki yangın faciasından dram çıktı! Polis memurunun acı kaderi... İlk eşini kanserden, ikinci eşini yangında kaybetti!

Sığacık Mahallesi Akkum Caddesi'nde faaliyet gösteren bir butik otelde saat 06.00 sıralarında klimadan kaynaklı yangın çıktı. Alevler Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Mehmet Ayten ve eşi Emine Ayten'in kaldığı odadaki yatak, masa gibi eşyalara da sıçradı. Yangında Mehmet Ayten ve Emine Ayten dumandan etkilendi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Çift, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emine Ayten burada doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ayten'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Ayten ise 9 Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Çiftin Manisa'da yaşadıkları ve 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Sığacık'a geldikleri öğrenildi. Olayla ilgili 2 şüphelinin ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

POLİS MEMURUNUN ACI KADERİ

Seferihisar'daki yangın faciasının ardından polis memuru Mehmet Ayten'in acı kaderi ortaya çıktı. Mehmet Ayten'in ilk eşini kanserden kaybettiği, Emine Ayten ile ikinci evliliğini yaptığı öğrenildi. Durumu kritik olan Mehmet Ayten'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

EMİNE AYTEN'İN EŞİ İÇİN YAZDIKLARI OKUYANLARI AĞLATTI

İkinci baharı yaşayan ve mutlu bir evliliği olan Emine Ayten'in instagram hesabına eşi ile ilgili yazdıkları okuyanları ağlattı. Emine Ayten'in "Birbirimize o kadar güzel gülüyorduk ki sevmesek ziyan olurduk. Ben senin en çok aynadaki yansımanı sevdim" şeklindeki sözleri yürekleri dağladı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Valiliği yangın faciası ile ilgili açıklama yayınladı. Açıklamada, "İlimiz Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde bulunan bir butik otelde, 15 Şubat 2026 günü saat 06:10 sıralarında yangın meydana gelmiştir. Alınan ihbar üzerine ekiplerimiz ivedilikle olay yerine intikal etmiş, yangın kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Yapılan incelemelerde; otelde konaklamakta olan ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda polis memuru olarak görev yaptığı tespit edilen Mehmet Ayten ile eşi Emine Ayten'in dumandan etkilendiği belirlenmiştir. Emine Ayten tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Hayati tehlikesi bulunan Mehmet Ayten'in ise Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'nde tedavisi devam etmektedir. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatılmış olup, adli ve idari süreçler titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.