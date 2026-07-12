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Giriş Tarihi: 12.07.2026 15:05

İzmir’den acı haber! 6 gündür kayıp olarak aranıyordu: Deniz kenarında cansız bedeni bulundu

İzmir'in Çeşme ilçesinde 6 gündür kayıp olarak aranan İsmail Ekin'in (40), Urla ilçesinde deniz kenarında cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA Yaşam
İzmir’den acı haber! 6 gündür kayıp olarak aranıyordu: Deniz kenarında cansız bedeni bulundu
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Çeşme'de yaşayan İsmail Ekin, 5 Temmuz'da ortadan kayboldu. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar sonrası Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde Ekin için jandarma, polis ve Sahil Güvenlik ekiplerince arama - kurtarma çalışması başlatıldı.

DENİZ KENARINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Urla'nın Zeytineli Mahallesi'nde dün balıkçılar, deniz kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemede, yaklaşık 2-3 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen kişinin, 6 gündür kayıp olarak aranan İsmail Ekin olduğu belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Ekin'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ÇEŞME #İZMİR

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İzmir’den acı haber! 6 gündür kayıp olarak aranıyordu: Deniz kenarında cansız bedeni bulundu
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