İzmir’den acı haber! 6 gündür kayıp olarak aranıyordu: Deniz kenarında cansız bedeni bulundu

DENİZ KENARINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Urla'nın Zeytineli Mahallesi'nde dün balıkçılar, deniz kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı incelemede, yaklaşık 2-3 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirilen kişinin, 6 gündür kayıp olarak aranan İsmail Ekin olduğu belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Ekin'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör