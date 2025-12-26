Haberler Yaşam Haberleri İzmir’den Muğla’ya göçmen kaçaklığı ağı çökertildi: 4 tutuklama!
İzmir’den Muğla’ya göçmen kaçaklığı ağı çökertildi: 4 tutuklama!

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, yasa dışı göçmen kaçakçılığı ve hırsızlık suçlarına karıştıkları belirlenen 4 şüpheli, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Bornova ilçesinden 19 Kasım tarihinde Muğla Ortaca'ya iki ayrı araçla gelen şüpheliler, güvenlik kameralarına yakalanmamak için önce başka bir aracı çaldı. Yüzleri maskeli ve eldivenli olan zanlılar, çaldıkları bu araçla Ortaca'da iki farklı adresten tekne motoru çalmaya teşebbüs etti. Olayın ardından Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ile Ortaca Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Günlerce süren kamera incelemeleri ve teknik takip sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

GÖÇMEN KAÇAKÇILARI TUTUKLANDI

Yapılan araştırmalarda zanlıların daha önce de yasa dışı göçmen kaçakçılığı yaptıkları ve yeniden göçmen kaçırmak için tekne motoru temin etmeye çalıştıkları belirlendi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelilere yönelik İzmir'de operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak Ortaca'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece örgütlü suç kapsamında tutuklanarak Eşen Cezaevi'ne teslim edildi.

