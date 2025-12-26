İzmir’den Muğla’ya göçmen kaçaklığı ağı çökertildi: 4 tutuklama!

İzmir'in Bornova ilçesinden 19 Kasım tarihinde Muğla Ortaca'ya iki ayrı araçla gelen şüpheliler, güvenlik kameralarına yakalanmamak için önce başka bir aracı çaldı. Yüzleri maskeli ve eldivenli olan zanlılar, çaldıkları bu araçla Ortaca'da iki farklı adresten tekne motoru çalmaya teşebbüs etti. Olayın ardından Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ile Ortaca Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Günlerce süren kamera incelemeleri ve teknik takip sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.