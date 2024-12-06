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Giriş Tarihi: 7.12.2024

İzmir’e şehit ateşi düştü

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
İzmir’e şehit ateşi düştü
İzmir Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Mehmet Tozun, 20 Kasım günü, Seferihisar'da silahlı kavga ihbarına müdahale ederken şüpheli şahsın açtığı ateş sonucu yaralanmıştı. Tozun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehadet haberine ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Derin üzüntü içindeyiz. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun" dedi.
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İzmir’e şehit ateşi düştü
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